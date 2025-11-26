アメリカのトランプ政権が移民の取り締まりを強化する中、ホワイトハウスのレビット報道官の親族が今月、移民税関捜査局に拘束されていたことがわかりました。アメリカメディアによりますと、レビット報道官の甥の母親が今月12日、移民税関捜査局によって拘束されました。国土安全保障省は、この親族を「ブラジル出身の犯罪的不法移民」だとし、観光ビザで1999年6月までの有効期限が切れた後も、アメリカに滞在していたと明らかに