岡山シーガルズ 女子バレーボールSVリーグの岡山シーガルズは26日、ベトナム代表のトラン・ティ・ビック・トゥイ選手が加入したと発表しました。 トラン選手は、身長184cmのミドルブロッカー。2019年からベトナム代表に選ばれている24歳です。トラン選手は「シーガルズに加入することができ、大変うれしく誇りに思います。自分の強みを生かし、チームに貢献できるよう全力