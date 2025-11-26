板野友美さん、丸山桂里奈さんが、「Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 新商品発表会」にブランドカラーをイメージしたブルーのカーディガン姿で登壇しました。板野さんの夫はプロ野球ヤクルトスワローズの高橋奎二選手、丸山さんは元プロサッカー選手で解説者の本並健治さんというアスリート家族で所属事務所も同じという共通点があります。 【写真を見る】【 板野友美・丸山桂里奈 】ダイエット失敗もホームパーティーが出来ない