プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日、行われヤクルトの荘司宏太投手が2025年度最優秀新人賞を受賞しました。荘司投手は今季45試合に登板し、2勝1敗、防御率1.05、28ホールドをマーク。また、デビューから12試合連続無失点で、石井弘寿投手コーチが持つ8試合の球団記録を29年ぶりに塗り替えました。ヤクルトからの選出は2019年度の村上宗隆選手以来6年ぶり、投手での選出は2013年度の小川泰弘