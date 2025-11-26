サンクトガーレン有限会社は、2025年11月27日（木）から冬季限定で、白ビールと呼ばれる小麦ビール「ヴァイツェン」で煮込んだ「白ビール煮込みおでん」の提供を開始する。※場所：直営タップルーム（本厚木駅北口すぐ）、文中の価格は全て税込表記小麦麦芽を多く使用することで白く濁った見た目になり、ドイツや日本では“白ビール”として親しまれている「ヴァイツェン」。苦味はほとんどなく、小麦由来のやさしい甘みとやわらか