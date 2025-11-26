庄内浜の食文化の魅力をPRする「庄内浜文化伝道師」として新たに合格した27人に認定証が交付されました。「庄内浜文化伝道師」は庄内浜で水揚げされるおよそ130種類の魚介類の魅力を広く伝える活動をしています。2007年に活動が始まってからこれまで281人が県の認定を受けましたが、県外への転出や離職などで人材が減少傾向にあり、ことし8年ぶりに新しい人材が募集されました。9月に行われた筆記と調理実技の試験には32人が臨み、