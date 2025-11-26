おやつカンパニーは、イラストレーター･ナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の人気作品「ちいかわ」デザインの『ちいかわ ベビースタードデカイラーメン(とんこつしょうゆラーメン味/モダン焼き味)』を、2025年11月24日(月)に全国発売した。「ちいかわ」の作品内に登場する“とんこつしょうゆラーメン”と“巨･モダン焼き”が、ベビースタードデカイラーメンになって登場。とんこつの風味と野菜の旨みをきかせた「とんこつしょうゆラーメ