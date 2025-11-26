歌謡ユニット「はやぶさ」が26日、都内で、この日発売の新曲「ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ〜」の発売記念イベントを行った。自身のYouTubeチャンネルで話題の「スナックはやぶさ」をモチーフにして、スナックのママ（ヒカル、38）と常連客（ヤマト、32）の軽妙な掛け合いを曲にした。ヒカルは「幼いころから演歌が大好きで、スナックに行く機会が多かった。そこでたくさんのママさんと出会ってきました。