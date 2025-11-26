投手として25年に復帰したばかりの大谷(C)Getty Images球界が沸き返る決断となった。現地時間11月24日、大谷翔平（ドジャース）は自身のインスタグラムを更新。注目されていた来春に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を正式に表明した。これで2023年大会に続く連覇に向け、井端ジャパンの屋台骨が出来たと言えよう。【動画】最後は大谷翔平がトラウトから三振！侍ジャパンが「世界一」を奪還した瞬間の歓