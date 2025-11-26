■「働き方改革」から「働きたい改革」へ高市早苗首相が10月21日の組閣時に、厚生労働大臣に任命した上野賢一郎衆議院議員に手交した指示書の中に、「労働時間規制の緩和の検討」が含まれていた。2019年に安倍晋三内閣で成立し、現在施行されている「働き方改革関連法」では、残業時間の上限を原則月45時間、年360時間とし、休日労働を含めても月100時間未満にするよう求めている。写真提供＝共同通信社2025年11月7日の衆院予算委