きょう（26日）午前10時45分ごろ、瀬戸内市牛窓海水浴場沖で、プレジャーモーターボートの船長から「火災船が発生した」と消防に通報がありました。 【写真を見る】牛窓海水浴場沖で「プレジャーモーターボート」が炎上乗組員3人は救助され無事【岡山】 消防が消火作業にあたり、火はおよそ1時間半後の午後0時20分ごろに、消し止められました。乗組員３人は救助に向かった船