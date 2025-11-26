LOTポーランド航空は、「ブラックウィーク2025」を11月25日から30日まで開催する。エコノミークラスの往復航空券を対象に、運賃を最大20％割り引く。1予約あたり最大9名まで。追加料金や税金は割引対象外。公式ウェブサイトとアプリでのみ販売する。搭乗期間は12月1日から2026年3月28日出発分まで、一部期間は対象外となる。