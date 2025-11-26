愛知県豊川市で26日午前、乗用車が壁に突っ込み、運転していた高齢女性が死亡しました。アクセルとブレーキの踏み間違いとみられます。警察によりますと。26日午前10時20分ごろ、豊川市馬場町のJAで駐車場から出ようとした乗用車が、道路を挟んだ先にあるアパートの壁に衝突しました。この事故で、車を運転していた80代くらいの女性が意識不明の状態で病院に搬送され、胸を強く打ったことにより間もなく死亡が確