飼い主が犬や猫を飼えなくなったらどうなるのか。NPO法人「人と動物の共生センター」代表で獣医師の奥田順之さんは「所有権を放棄された犬猫は、全国の保健所や動物愛護センターに収容される。この時点で殺処分される頭数は大幅に減少しているが、弊害も起きている」という――。※本稿は、奥田順之『自分の死後も愛犬・愛猫を幸せにする方法』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Valeriy Volkonskiy