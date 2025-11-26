不動産投資商品「みんなで大家さん」を巡り、分配金支払いが遅れている問題で、成田空港周辺の約4割の土地を所有する成田国際空港会社が、事業者との賃貸借契約を今月末で打ち切る方針を固めたことが26日、関係者への取材で分かった。