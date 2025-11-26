東・西日本は27日（木）午前中にかけて晴れますが、午後は雲の広がる所が多くなります。夕方以降は日本海側を中心に雨の範囲が広がり、雷を伴う所があるでしょう。落雷や突風など注意が必要です。東海や関東も、夜は傘を持っておくと良さそうです。北日本も遅い時間ほど、雨の降る地域が増える見込みです。北日本は28日（金）以降も、毎日のように雨や雪が降りますが、北陸あたりは土日は比較的晴れ間の出る所が多そうです。太平洋