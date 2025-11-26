子どもの歯の噛み合わせに問題があり、将来的に影響を及ぼす可能性があったり、すでに日常生活に支障が出ていたりする場合は、歯列矯正の検討が必要でしょう。歯列矯正は高額な費用がかかるケースも多いため、医療費控除を使えるか考えた経験のある人もいるかもしれません。 今回は、歯列矯正が医療費控除の対象になる条件や、控除額の計算方法などについてご紹介します。 歯列矯正は医療費控除の対象になる？