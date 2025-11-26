【ビックカメラ.com：「Nintendo Switch 2」先着販売】 11月26日17時頃～ 実施 ビックカメラは、通販サイト「ビックカメラ.com」にてNintendo Switch 2の先着販売を11月26日17時頃より実施している。 販売されている商品は「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」本体に加えて、「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～」のパッケージソフトと、保護フィルムな