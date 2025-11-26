デートでレストランを訪れたら、カッコよくスマートに振る舞いたいもの。では、女性が「素敵だな」と感じるのは、男性のどういう姿なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性120名へのアンケートを参考に、「『大人だなあ』と女性を感心させるレストランでの振る舞い」をご紹介します。【１】帰り際、スタッフに「おいしかった」などと声をかける「ちゃんとした社会人なら、基本的な気遣いができて当然だと思うから」