元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が、長女・希空（のあ）の１８歳の誕生日を祝福した。２６日にインスタグラムで「日付変わって…１１月２６日…希空が１８歳のお誕生日を迎えました１８歳…成人だね１８年前の今日、希空が私をママにしてくれた日１８年という月日…正直、、、長かったです」とコメントし、希空の幼いころの写真を公開。「二十歳で出産し、初めての事だらけで右も左もわからず世間からは色々と