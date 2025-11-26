西武・与座海人投手が２６日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１５００万円増の４０００万円でサインした。今季は開幕で出遅れるも、１６試合すべてに先発して６勝５敗も防御率は２・５０でキャリアハイを記録。「しっかり評価していただけたと思っています」と満足そうな表情を浮かべた。球団からはＷＨＩＰ（１イニングあたりに許した走者（与四球と被安打の合計）の数が０・９６で１を切った点を評価された