１１月３０日に京都競馬場で行われる白菊賞（牝馬限定、２歳１勝クラス、芝１６００メートル）に、現役最年長で兵庫競馬所属の川原正一騎手（６６）＝園田・フリー＝がベラジオレジーナ（牝２歳、西脇・松浦聡志厩舎、父フィレンツェファイア）とのコンビで１６年２月２０日以来、約９年ぶりにＪＲＡに参戦。騎乗すれば、同じ地方競馬所属だった的場文男元騎手の６２歳１か月２９日を抜いてＪＲＡ史上最年長記録となる。地方競馬