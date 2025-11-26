◆プロボクシング▽東洋太平洋スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者ワチュク・ナァツ―同級１４位・緑川創（２７日、東京・後楽園ホール）元キックボクシング世界王者で東洋太平洋スーパーウエルター級１４位の緑川創（３８）＝ＥＢＩＳＵＫ’ｓＢＯＸ＝が２７日、ボクシング転向５戦目でタイトルに初挑戦する。２６日は都内で前日計量が行われ、緑川が６９・７キロ、同級王者ワチュク・