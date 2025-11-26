「自民党内の多くは『なんで言っちゃったの？』と思っていますよ」──そう語るのは大手紙政治部記者だ。高市早苗首相の台湾有事に関連した「存立危機事態」発言で緊迫化する日中関係。中国政府は自国民に対する日本への渡航の自粛要請や、日本産水産物の輸入停止措置に踏み切った。【写真】「菊の御紋」の前で最高の笑顔を見せた高市早苗首相、バブル美女時代も高市氏は11月21日、南アフリカで開かれるG20サミットへの出発を前