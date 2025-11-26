高知県高知市の竹林寺でモミジが色付き、いま見頃を迎えています。真っ赤に色付いたモミジ。高知市五台山の竹林寺では、五重の塔の周辺にあるモミジ約200本が見ごろを迎えています。モミジは例年並みの11月中旬から色付き始め、いまは全体の5割が晩秋の雰囲気を醸しています。11月26日は朝から参拝客が、真っ赤なモミジと五重塔の写真を撮ったりしながら紅葉を楽しんでいました。竹林寺のモミジは、12月上旬まで楽しめるということ