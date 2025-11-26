２０２６年５月に任期満了を迎える米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の後任人事を巡り、米ブルームバーグ通信は２５日、トランプ大統領の周辺で国家経済会議（ＮＥＣ）のケビン・ハセット委員長が最有力候補に浮上していると報じた。ハセット氏が就任すれば、トランプ氏の意向を受けて利下げを推進する可能性がある。事情に詳しい関係者の話として伝えた。ハセット氏は今月２０日の米ＦＯＸニュースのインタビュー