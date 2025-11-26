【AFCチャンピオンズリーグエリート】成都蓉城 1−1 サンフレッチェ広島（日本時間11月25日／鳳凰山体育中心）【映像】PKになった「疑惑の接触」（VAR確認あり）アジアのクラブ王者を決めるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）で、物議を醸す判定が発生。実況・解説やファンが騒然となった。サンフレッチェ広島は日本時間11月25日、ACLEグループステージ5節で中国の成都蓉城とアウェーで対戦。スコアレスで前半を折り返し