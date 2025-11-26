11月15日（土）に開幕した耳が聞こえない、または聞こえにくい選手の祭典「デフリンピック」は、大会11日目となり全競技が終了しました。最終日はチームでメダルをとりにいく2つの団体競技、女子バスケットボールと女子バレーボールの決勝が行われ、両種目ともに日本は金メダルをつかみとりました。大田区総合体育館で行われました女子バスケットボール決勝は、前回大会金メダルのアメリカとの対戦となりました。5点リードで迎えた