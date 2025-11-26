元HKT48で、SHOOT THE MOONとして活動する外薗葉月（26）が26日、SNSを更新し、プロ野球巨人のリチャード内野手（26）との結婚を発表した。◇◇球界期待の“ロマン砲”の伴侶となった外薗は、矢吹奈子、田中美久らとともに2013年、HKT48の3期生としてデビューした。特技のダンスのスキルも目立ったが、自作の衣装で握手会に臨む姿が話題となった。「どうしたらファンの人が注目してくれるか」。もともとメンバー間でも「博多の