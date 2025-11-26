愛知県に8店舗、三重県に1店舗を展開する『餃子のかっちゃん』。一番人気は焼き餃子ですが、寒い季節に餃子が入った鍋が登場しました。山盛りのもやしに、肉厚のチャーシュー。二郎系ラーメンならぬ「二郎系鍋」です。二郎系ということで、キャベツ・大量のもやし・にんにくマシマシの餃子・肉厚のチャーシュー・特製の豚骨醤油スープを入れ、背脂を絡ませたミンチをかけて完成します。