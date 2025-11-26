岡山県奈義町の寺で推定樹齢900年とされる大イチョウが見ごろを迎えています。きょう（26日）も多くの観光客らが訪れていました。 【写真を見る】推定樹齢900年国の天然記念物に指定されている菩提寺の大イチョウが見ごろ【岡山・奈義町】 高さ40メートル、幹回り13メートル。推定樹齢は900年とされ国の天然記念物に指定されている菩提寺の大イチョウです。 幼少期にこの寺で修行した浄土宗の開祖、法然上人が自