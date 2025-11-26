尾関彩美悠が自身のインスタグラムを更新。開催コースまで応援に来てくれた小さな親衛隊との仲良し2ショットを投稿した。【写真】小さいけれど最強の応援団2人の彩美悠の仲良しショット隣に写っている女の子を「漢字も読み方も全く同じの『彩美悠ちゃん』」と紹介。あだ名はズバリ「ちっちゃいあみゆちゃん」だ。1枚目の写真では「あ・み・ゆ」とアップリケで描かれたお揃いのカチューシャ姿。尾関の方には王冠もデザインされて