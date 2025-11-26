ミュージシャンの大江千里が26日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスツリーを飾りホリデー感あふれる自宅ショットを披露した。【写真】「とてもきれいで可愛いです！」「素敵なお部屋」華やかなツリーを飾った大江千里の自宅ショット※2枚目以降大江は「大江屋Holiday ReadyGo！」とつづり、ネズミのマスコットなどのオーナメントで飾り付けしたツリーやツリーをライティングした様子など、12枚の写真をアップ。同日