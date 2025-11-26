2024年2月時点の畜産統計によると、酪農家は700戸減、肉用牛は2100戸減、養豚は240戸減と、離農や廃業が加速し、畜産・酪農危機が深刻化。牛のかわいさだけでは経営を続けられない現状、毎年冬に話題になる生乳の大量廃棄問題など、問題は山積みのようにも見える。牧場経営の厳しさばかりが取り沙汰されているが、その実情はどうなっているのか？ 須藤牧場の牧場主である須藤健太さんは、経営を継いだ時「絶望した」と振り返るが