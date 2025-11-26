西武の広池浩司球団本部長が26日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉後に取材に応じ、1億円増の年俸3億円（金額は推定）で更改した平良海馬投手について言及した。8年目の今季は初の最多セーブ投手賞に輝いた右腕について「当然クローザーとしてあれだけの成績を残したわけですから評価させていただきました」とし、さらに「来年は先発でやってもらいます」と来季の先発再転向についても明言した。平良自身もかねて米