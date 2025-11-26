シュークリーム専門店のビアードパパから、11月限定のコラボ商品が大好評発売中です。今回の期間限定商品は、世代を超えて愛されるロングセラー商品「ココナッツサブレ」とのコラボ！2年前に大人気だった商品が満を持して復活したとあって、SNSは歓喜の声であふれています。「ココナッツサブレシュー」待望の再登場となった商品「ココナッツサブレシュー」（税込290円）。コラボ元の「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以