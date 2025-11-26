26日の午後2時15分ごろ、米沢市南原横堀町で柿の木に登っているクマ1頭が見つかりました。市によると、クマは小さめだということで子グマとみられます。 市は緊急銃猟で駆除する方針でしたが、木の上にいるままでは銃を撃てず、にらみ合いが続いていました。クマは木から下りたり登ったりしていて、そうこうしているうちに日没を迎え、結局きょうの緊急銃猟は実施できませんでした。 クマはまだ柿の木や周辺にいるとみられ、市な