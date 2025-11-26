■これまでのあらすじ矢部マリアに夫との関係を問い詰める主人公。すると彼女は不倫をあっさり認めてしまう。さらには不倫を黙っていられなかった夫をあざ笑い、慰謝料を請求してもかまわないと言いだすのだった…■強気な矢部マリア ■実家へ赴き聞き取り調査 ■恐れおののく夫… ■そうではないみたいいつまでたっても姿を現さない矢部マリアの“夫と娘”。そもそも存在していなかったんですね。目的もよくわからないし、まった