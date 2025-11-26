昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組で、昭和のBL（ボーイズラブ）漫画、アニメに関する楽曲が特集されました。『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）では、昭和のBL漫画やアニメの成立の経緯と魅力について、シンガーソングライター・音楽評論家の中将タカノリさんが楽曲に触れながら解説。橋本菜津美さん（シンガーソングライター、インフルエンサー）とともに語り合いました。