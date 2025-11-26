大阪の日本エコロジーが、北海道釧路市内で中断している複数のメガソーラー事業について、一部の工事を再開する意向であることが分かりました。大阪の事業者・日本エコロジーは、釧路市昭和地区のメガソーラーの建設計画について、１１月２２日に住民説明会を開き、１２月から着工したい意向を伝えました。（説明会の参加者）「着工するという前提で説明会をされていましたので、（参加者から