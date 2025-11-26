西武のサブマリン・与座海人投手（30）が26日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉を行い、1500万円増の来季年俸4000万円でサインした。今季は先発として16試合に登板して6勝5敗、防御率2・50の好成績。大幅増に「しっかり評価していただけた」と笑顔で話した。高橋、今井が大リーグ挑戦のために先発ローテーションから抜け、与座も「穴埋め」が期待される一人。「僕にとってはチャンス。まだ規定投球回（の到達）が