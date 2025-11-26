立憲民主党の野田佳彦代表は、26日の党首討論において、「存立危機事態」に関する高市早苗総理の国会答弁について追及した。【映像】ヤジ噴出の瞬間（実際の様子）野田代表は「総理のご発言は事前に政府内や自民党内で調整した上での発言ではなかったと思う。同盟国であるアメリカは台湾について“曖昧戦略”をずっととってきた。だとするならば、日本も曖昧戦略でいくべきところを日本だけ具体的に姿勢を明らかにしていくこと