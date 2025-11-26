タレントの板野友美（34）が25日、Instagramを更新し4歳になった長女、ベビちんの誕生日をお祝いする様子を公開。誕生日を機に、SNSでの「顔出し」封印を報告した。【映像】板野友美の娘・ベビちんの顔出しショット2021年1月に東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、その年の10月にベビちんが誕生したことを報告した板野。SNSではベビちんの顔出しショットをたびたび公開し話題になっていた。4歳長女の「横顔の