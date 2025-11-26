2025年3月、FacebookやInstagramを運営するMetaは「サービスを利用することでメンタルヘルスに被害を受けた」として訴えを起こされているのですが、原告側弁護団が「Instagramは麻薬で、我々は実質的に売人だ」「Instagramには中毒性があり、プラットフォームの利用中はメンタルヘルスに悪影響を及ぼしている」などの認識がMetaにあったことを示す資料を裁判所に提出したことがわかりました。Meta Lawsuit | 2025 Mental Health La