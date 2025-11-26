【モデルプレス＝2025/11/26】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第14回は、敗者復活枠：さらゆめさんのインタビューを届ける。【写真】都道府県別“一番かわいい女子高生”◆さらゆめさんプロフィール出身：鹿児島県学年：1年生誕生日：10月9日MBTI：ESFJ-T趣味：音楽を聴くこと、演奏をすること特技：ドラム好きな食