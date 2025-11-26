【モデルプレス＝2025/11/26】アイドルたちの舞台裏に密着する「連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME」のSeason7が、Netflixにて独占配信中。27日にはB&ZAIの第3話・第4話・第5話が放送され、6月に行われた初の単独ライブ「B&ZAI LIVE 2025 First Beat」を追うほか、彼らが出演した単独イベントや音楽フェスの裏側も公開される。【写真】STARTO人気ジュニア、グループ結成後初単独ライブリハーサルの様子◆菅田琳寧、グルー