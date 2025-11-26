【モデルプレス＝2025/11/26】3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さん（通称：ヤバT）のベース・ボーカルのありぼぼが11月25日、自身のInstagramを更新。産後2ヶ月でライブ復帰することを報告し、話題を呼んでいる。【写真】29歳美女ボーカル「映ってるすべてが可愛い」生後2ヶ月娘&愛犬とのプラベショット◆ありぼぼ、産後2ヶ月でのライブ復帰を報告ありぼぼは「12／13 響都超特急2025からライブ復帰します！！！（予定）」と報