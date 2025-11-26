契約更改交渉を終え、来季の目標を記した色紙を持つ横浜ＤｅＮＡの森原＝横浜市中区の球団事務所国内ＦＡ権を行使せず、新しく２年契約を結んだ横浜ＤｅＮＡの森原は「シンプルにまだこのチームでやりたい」と残留決断の理由を語った。昨季の日本一胴上げ投手。プロ９年目の今季は右肩の炎症で出遅れ、３０試合の登板でセーブはなく、２敗１１ホールド、防御率２・５７だった。ポストシーズンは抑えに返り咲いた。「序盤は苦