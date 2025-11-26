TBSは26日、都内の同局で定例会見を行い、スポーツ系の番組収録で出演者の負傷が相次いだことを謝罪した。同局は20日に、12月に放送予定の番組「最強スポーツ男子頂上決戦2025冬」の収録中、俳優佐野岳（33）が右膝の半月板損傷と靱帯（じんたい）断裂で全治約8〜9カ月のけがをしたと発表。10月には「SASUKE2025」の収録に臨んだチョコレートプラネット長田庄平（45）が、左足の剥離骨折で全治3カ月のけがを負っていた。龍宝正峰社