「ハードルが高過ぎる」「長嶋茂雄賞」なるものが創設された。日本野球機構によると〈本年6月3日に死去された故・長嶋茂雄氏の功績を称え〉〈走攻守で顕著な活躍をし、かつ、グラウンド上のプレーにおいてファンを魅了するなど、わが国のプロフェッショナル野球の文化的公共財としての価値向上に貢献した野手〉に授与されるという。【写真を見る】「長嶋茂雄賞」の“意外な該当者”を考えてみると沢村賞の野手版だろうか。沢